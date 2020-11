Estrela do Youtube mata filhos bebés e atira-os ao lixo

Alyssa Anne Dayvault, estrela do Youtube, matou os dois filhos bebés e atirou-os ao lixo momentos após o parto do mais novo.

A youtuber de beleza, de 32 anos, deu à luz pela primeira vez uma menina, em 2017. Um ano depois, Alyssa teve um menino.





De acordo com o Daily Mail, a mulher procurou ajuda médica após o segundo parto. Os médicos detetaram uma placenta e um cordão umbilical sem bebé e Alyssa acabou por confirmar que deu à luz em casa em North Myrtle Beach, na Carolina do Sul, EUA. O recém-nascido, assim como a outra criança, foram depois mortas e despejadas no lixo.Dayvault foi agora condenada a 40 anos de prisão por homicídio e abuso infantil.

A influencer mostrou pouca emoção no momento em que ouviu a sentença. "Nunca tive a intenção de fazer nada. Nunca fiz mal a ninguém. Cometi um erro horrível com as minhas ações. Nunca faria nada para prejudicar alguém, especialmente uma criança", afirmou.

O advogado de defesa alegou que a homicida sofria de problemas mentais que podem ter contribuído para a decisão final.