Estrela do Youtube morre aos 38 anos em acidente de parapente

Grant Thompson, estrela do YouTube, morreu esta segunda-feira, aos 38 anos, num acidente de parapente em Utah, nos EUA.



O vlogger, criador do canal King Of Random, desapareceu depois estar a andar de parapente em Utah, na segunda-feira à noite. O corpo só foi encontrado na terça-feira depois de a polícia ter conseguido localizá-lo via GPS, de acordo com o que avança o jornal Metro.





Foi acionado um helicóptero para socorrer o homem, no entanto ele já se encontrava sem vida.

A morte de Grant foi anunciada pelo irmão Mark, através das redes sociais. Numa das páginas do youtuber foi escrito que "Grant Thompson morreu" na segunda-feira à noite.







O Metro avança que Grant foi dado como desaparecido uma hora depois de ter iniciado o percurso de parapente. Foi depois de o youtuber se encontrar fora do radar que foram acionadas buscas.



Junto ao local do acidente foi encontrado um dispositivo de gravação de vídeo que as autoridades estão a analisar a fim de perceberem o que terá acontecido.