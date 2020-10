Estrela dos The Wanted diagnosticada com cancro terminal no cérebro

O cantor da banda pop britânica The Wanted, Tom Park, foi diagnosticado com um cancro no cérebro inoperável. A estrela, que espera o seu segundo filho, assumiu estar em choque à OK! Magazine."Eu sabia que alguma coisa não estava bem, mas nunca esperei que fosse isto. Nunca esperamos que aconteça connosco", revelou a estrela de 32 anos.Foi esta segunda-feira de manhã que Tom, através da rede social Instagram, deu a notícia aos fãs. "Não há uma maneira fácil de dizer isto, mas infelizmente fui diagnosticado com um tumor cerebral e já estou em tratamento. Decidimos, depois de muito pensar, que em vez de nos escondermos e tentarmos manter em segredo, faríamos uma entrevista onde poderíamos expor todos os detalhes e deixar que todos soubessem dos fatos à nossa maneira", escreveu.Tom afirma que apesar de ser um tumor inoperável, vai lutar com todas as suas forças para o combater."Glad you come" foi uma das músicas de maior sucesso da banda de Tom.