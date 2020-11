Estrela porno espanhola relata sexo com futebolista português que tinha "micropénis"

A ex-atriz porno espanhola Mari Cielo Pajares está a dar que falar após ter revelado em entrevista que teve uma noite de sexo com um futebolista português que não a deixou satisfeita. A filha do ator espanhol Andrés Pajares é concorrente no reality show ‘Casa Fuerte’ e revisitou o episódio picante que relata no seu livro, ‘Memórias de uma vadia’.

Depois de uma noite de festa, relata ;Ari: "Quando estava quase a amanhacer o português decidiu que era horas de irmos para a cama. Quando finalmente tirou os boxers…Aquele era sem dúvida o micropénis mais pequeno que tinha visto. Para o masturbar ia precisar de pinças, um microscópio e um GPS".

Apesar de não ter papas na língua, a espanhola recusa divulgar a identidade do atleta português em causa. "Não digo o seu nome e nunca o direi, porque não quero estragar a vida dele. Tivemos sexo várias vezes", diz sem pudores.

Apesar de o encontro não ter correspondido às expectativas de Mari, a espanhola elogia o físico do futebolista português em causa. "Tinha umas costas e uns abdominais de sonho. Mas tirou os calções e disse para mim mesmo: ‘Adeus!’. Era uma minhoca pequena perdida na selva amazónica. Mas era muito bonito", conta a ex-estrela de filmes para adultos.