As antigas estrelas do reality show britânico Georgie Shore Chloe Ferry, de 25 anos e Sophie Kasaei, de 31 anos, estão a gozar férias em Albufeira, Portugal.A dupla chegou esta semana e nas redes sociais prometem aproveitar o sol, exibir as suas curvas e ainda gozar das noites algarvias.As duas britânicas têm partilhado nas redes sociais momentos de diversão em terras lusas após Portugal ter sido adicionado à "lista verde" do Reino Unido para viajar.