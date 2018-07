Estrelas do futebol enviam mensagens de apoio aos jovens tailandeses

Ronaldo 'fenómeno', Jurgen Klopp e as seleções de Inglaterra e da Croácia apoiam crianças e treinador presos em gruta.

Várias figuras do futebol mundial endereçaram mensagens de apoio aos jovens que continuam a lutar para sair de uma gruta na Tailândia. Ronaldo, "o fenómeno", que jogou no Real Madrid e venceu o campeonato do mundo pelo Brasil em 2002, foi um dos primeiros a enviar uma mensagem de apoio e esperança aos jovens e às famílias.

O Futebol Clube do Porto, através da rede social Twitter, também já manifestou o seu apoio às crianças e equipas de resgate, "estamos convosco nesta operação de resgate", pode ler-se no tweet.

Estamos convosco nesta operação de resgate #thailandRESCUE#FCPorto — FC Porto (@FCPorto) July 8, 2018

Jurgen Klopp, atual treinador do Liverpool, utilizou o lema do Liverpool "You’ll never walk alone" para desejar sucesso na operação de resgate.

"We are hoping every second that you see the daylight again. You'll never walk alone."



Liverpool boss Jürgen Klopp has delivered a message of hope to the Thai football team trapped in a cave.



https://t.co/ByhbCmxzuJ pic.twitter.com/DgrplSZN5U — CNN Sport (@cnnsport) July 5, 2018





A seleção inglesa, através do defesa John Stones, também enviou uma mensagem de força e confiança para os jovens soterrados.

England & @ManCity defender John Stones sends message to the boys and their football coach trapped in a Thai cavehttps://t.co/hklE2ErWKl pic.twitter.com/KWQffOB75j — BBC News (World) (@BBCWorld) July 6, 2018

A federação de futebol croata publicou no seu website uma pequena mensagem onde destaca a força e a bravura dos jovens.



De salientar que a FIFA já tinha lançado um comunicado onde convidou todos os jovens a assistir à final do Mundial da Rússia, o que gerou um movimento no Twitter a pedir que o convite se estendesse aos mergulhadores que estão a ajudar na operação de resgate.



Acredita-se que as mensagens enviadas por todas as personalidades do mundo do desporto tenham causado especial impacto nos jovens, visto que todos eles são fãs de futebol e pertencem a uma equipa amadora.