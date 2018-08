Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrutura que caiu em Vigo há anos sem inspeções

Há mais de quatro anos que a segurança do passeio marítimo não era avaliada.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

As autoridades espanholas abriram esta terça-feira uma investigação às causas da derrocada de um passeio marítimo durante o festival O Marisquiño, em Vigo, que, segundo números atualizados, deixou mais de 420 pessoas feridas, oito das quais estão ainda hospitalizadas em estado grave.



A Autoridade Portuária de Vigo informou, entretanto, não ter conhecimento de quaisquer inspeções nos últimos quatro anos da estrutura que ruiu.



"Já estou no cargo há quatro anos, por isso estamos à procura nos arquivos para ver se há referências em relação a isso", referiu Enrique López Veiga.



Recorde-se que Veiga tinha considerado inicialmente que a responsabilidade pela segurança da estrutura cabe à câmara de Vigo. A autarquia, por seu lado, disse que o passeio marítimo estava a cargo do clube náutico da cidade.



Contactada pelo Correio da Manhã, a Secretaria de Estado das Comunidades referiu que só há "informação concreta e definitiva da não existência de portugueses entre os feridos hospitalizados", ficando em aberto a possibilidade de haver portugueses entre os feridos ligeiros.