Estudante brasileiro conquista prémio em Cannes com curta-metragem "Cantareira"

O estudante de cinema brasileiro Rodrigo Ribeyro venceu o terceiro lugar da mostra 'Cinéfoundation' da 74.ª edição do Festival de Cannes com a curta-metragem "Cantareira", informou na quinta-feira a organização.

A curta brasileira dividirá a bolsa de 7.500 mil euros reservados ao terceiro lugar da competição com o filme romeno "Love stories on the move", de Carina-Gabriela Dasoveanu, com quem empatou.

"L´enfant salamandre", do belga Théo Degen, e "Cicada", de Yoon Daewoen (Coreia do Sul), conquistaram, respetivamente, o primeiro (15.000 euros) e o segundo (11.250 euros) prémio.