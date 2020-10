Estudante comenta no Facebook que professor decapitado em Paris "mereceu morrer" e é condenada a prisão

O Tribunal de Besançon, em França, condenou uma estudante de 19 anos a quatro meses de prisão com pena suspensa e a seis meses de aulas de cidadania por ter comentado no Facebook que o professor Samuel Paty "mereceu morrer".A sentença foi rápida e conhecida esta sexta-feira: a jovem, de família muçulmana da Argélia, foi condenada por desculpabilizar o terrorismo.Recorde-se que o professor foi decapitado em Paris a 16 de outubro por ter mostrado cartoons sobre Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.O comentário da jovem foi publicado na página de Facebook do jornal L'Est Repúblicain e denunciado por um utilizar à plataforma Pharos, dedicada à denúncia de atos ilícitos no Facebook.A polícia francesa investigou a situação e deteve a estudante de biologia esta quinta-feira. A jovem acabou por dizer que tem noção que cometeu "um erro muito grave" e afirmou ser "contra" o que comentou.