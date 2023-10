Estudante de 16 anos cai inanimado após cruzar a meta num corta-mato e acaba por morrer

Angel Hernandez morreu depois de cruzar a meta numa prova de corta-mato, na qual conquistou um recorde pessoal, no dia 13 de outubro.O estudante, de 16 anos, do Texas caiu inanimado no momento em que terminou a prova. Alguns amigos apressaram-se a socorrê-lo e levaram-no para outro local, onde voltou a desmaiar.O jovem seria transportado para um centro médico, onde, uma hora depois, acabaria por morrer. Os amigos e a família desconhecem o motivo que causou a morte do também lutador de karate. A equipa médica está a averiguar as circunstâncias."Ele era o género de atleta-estudante que tu queres. Muito esforçado, mas também preocupado com os colegas. Além disso era correto na escola e tinha cuidado com as notas", disse um antigo treinador de Angel, citado pelo Daily Mail.O funeral decorreu na sexta-feira e contou com a participação de muitos alunos, que levaram roupa roxa, a cor usada pela escola que o falecido frequentava.Na última prova realizada pela equipa da escola foi realizado um momento de silêncio em memória de Angel. Para ajudar a família foi criada uma angariação de fundos para cobrir os custos do funeral.