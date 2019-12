Estudante de 18 anos espancada e esfaqueada até à morte num assalto

A estudante de 18 anos, Tessa Majors, estava a passear no parque Morningside, em Nova Iorque, quando dois homens a espancaram e esfaquearam até à morte.

De acordo com fontes policiais, as imagens de vigilância do parque apanharam os dois homens a aproximarem-se da estudante no passado dia 11 de dezembro.

Os homens tentaram assaltar Tessa, exigindo-lhe dinheiro e esfaquearam-na várias vezes no pescoço, estômago, rosto e debaixo do braço, antes de fugirem. A rapariga foi à cabine de segurança da Universidade de Colômbia pedir socorro mas o guarda estava a fazer as rondas.

Quando o segurança chegou à cabine encontrou a rapariga inconsciente e chamou uma ambulância. Tessa foi levada para o hospital, onde foi declarada morta.

Um rapaz de 16 anos foi preso por suspeitas de envolvimento no crime mas já foi libertado sem acusação.

A ABC revelou que um grupo de adolescentes estava a ser interrogado mas o vice-comissário da polícia de Nova Iorque não confirmou a informação. Até ao momento ninguém foi preso.

O telemóvel de Tessa foi encontrado sem bateria junto ao corpo, bem como uma faca borboleta. As autoridades ainda estão a perceber se a faca foi a arma do crime ou se pertencia à jovem.