Estudante de Direito diz que "mulheres têm vaginas" e leva processo disciplinar da universidade por "discriminação"

Uma estudante de Direito da Universidade de Abertay, em Dundee, na Escócia, está a ser alvo de um processo disciplinar (a investigação interna está em curso), acusada de "discriminação" e "comentários ofensivos" após ter dito, durante um debate, que as mulheres nascem com genitais femininos.

Lisa Keogh, de 29 anos, estava a participar num seminário sobre feminismo quando terá abordado a temática da participação de mulheres transexuais em combates de artes marciais mistas. A jovem argumentou no debate que "as mulheres nascem com vaginas" e que por isso estariam em desvantagem no combate, "já que os homens têm testosterona no seu corpo desde o nascimento e em maiores quantidades", pelo que "as mulheres [transexuais] não têm tanta força física quanto os homens".

Imediatamente foi acusada de estar a dizer que "as mulheres são o sexo fraco" pelos colegas, que fizeram queixa à universidade. A instituição abriu uma investigação e ameaça agora com um processo disciplinar. "Achei que estavam a gozar comigo. Nunca pensei que a universidade me perseguisse por usar o meu direito ao discurso livre e liberdade de opinião", lamenta a jovem estudante ao The Times.

"Eu não estava a ser má, ou transfóbica ou ofensiva. Estava só a comentar um facto biológico", defense-se Lisa.

Um porta-voz da universidade, contactado pelo Daily Mail, recusou comentar o processo disciplinar à jovem, que pode comprometer a sua futura carreira como advogada. "A liberdade de discurso e opinião é encorajada na nossa universidade. Todas as universidades devem ser espaços onde assuntos controversos devem ser debatidos de forma construtiva. Não comentamos casos de processos disciplinares a alunos, mas é nosso dever investigar todas as queixas recebidas", diz a Universidade de Abertay, em comunicado.