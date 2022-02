Estudante de medicina ironiza morte de paciente em unidade de saúde no Brasil

Uma estudante de medicina foi suspensa do estágio no Centro Universitário Cesmac, no Brasil, depois de ironizar a morte de uma paciente nas redes sociais.



A jovem recorreu às redes sociais para reclamar da chegada de uma paciente com edema agudo no pulmão perto do horário em que iria fazer pausa para descanso, avança o G1.



Pouco tempo depois, a estudante atualizou a publicação: "a mulher morreu e eu ainda não dormi".









"O que ocorreu foi absurdo. Estou a analisar os detalhes do ocorrido para, junto com a família, para decidir o que faremos judicialmente", disse a advogada ao G1.

Ambas as publicações tornaram-se virais e geraram uma onda de revolta e comentários a acusar a jovem de "insensibilidade" e "falta de empatia".A família da paciente que morreu após dar entrada na unidade de saúde já disse que vai processar a jovem.