Estudante de medicina suicida-se depois de partida no WhatsApp

Edward Senior decidiu por termo à vida quando viu mensagens amorosas partilhadas nas redes.

Um estudante de medicina, na Universidade de Swase no País de Gales, suicidou-se depois dos colegas partilharem sem autorização mensagens privadas do rapaz com a namorada.

Edward enviou aos amigos, através de Whatsapp, as mensagens que teve com outra aluna com quem tinha um relacionamento amoroso. Os colegas, sem autorização, pregaram uma partida ao rapaz de 22 anos tornando públicas as mensagens.

O estudante foi impedido de ir às aulas, depois dos responsáveis da universidade analisarem o caso, e ficou bastante transtornado ao considerar que a suspensão poderia prejudicar o seu percurso profissional, depois de terminar o curso de medicina.

O jovem foi encontrado morto, em fevereiro, em casa dos pais em Monmouthshire, após ter escrito uma carta de despedida. Esta quinta-feira, foram divulgados os contornos do caso depois de ter sido divulgado o inquérito do tribunal de Newport.