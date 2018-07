Estudante de psicologia morre depois de abandonar discoteca

Jovem tinha 18 anos. Caso aconteceu no Reino Unido.

11.07.18

Ellie Campbell, estudante de psicologia na universidade de Canterbury no Reino Unido, foi encontrada morta em casa depois de ter regressado mais cedo de uma ida à discoteca com os amigos.

A jovem de 18 anos, que estava no primeiro ano da graduação em psicologia, saiu com os amigos mas decidiu voltar para casa mais cedo que os restantes. A rapariga abandonou a discoteca por volta da uma e meia da manhã e levou dentro da mala o telemóvel de uma das amigas que tinha saído com ela.

Sabe-se que na chegada a casa a jovem abraçou um segurança que costumava cumprimentar com um beijo.

A amiga que tinha deixado o telemóvel com Ellie foi até ao quarto dela para o ir buscar, mas a porta estava trancada.

Depois do segurança destrancar a porta, a amiga encontrou a jovem inconsciente perto do duche. Foi de imediato transportada para o hospital onde os médicos confirmaram a sua morte.

A estudante não tinha qualquer registo de distúrbios psicológicos.