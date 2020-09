Estudante impedida de entrar no Museu de Orsay devido ao vestido com decote que usava

Jeanne, uma estudante de Literatura, foi esta terça-feira barrada à entrada do Musey de Orsay, em Paris, devido ao decote do vestido que estava a usar.

A denúncia do caso foi feita pela própria jovem, no Twitter, onde também publicou uma imagem do vestido com que estava na altura. "Não imaginava que o meu decote fosse objeto de discórdia", escreveu a jovem na publicação que fez na referida rede social. "É terça-feira, 8 de setembro, a tarde está quente e os braços, os torsos e as costas estão descobertos em Paris", acrescentou.

Lettre ouverte @MuseeOrsay



Ci-joint la robe de la discorde (photo prise quatre heures plus tôt) pic.twitter.com/FTIXQKsdRZ — Tô’ (@jeavnne) September 9, 2020

De acordo com Jeanne, quando tentava entrar no museu, foi abordada por uma das funcionárias, que lhe disse de imediato que não podia entrar. Jeanne confessa que numa primeira fase nem estava a perceber o motivo, mas porque a funcionária não tirava os olhos do seu peito, rapidamente percebeu o que estava a acontecer.

Incrédula com toda a situação, a jovem revela que logo de seguida apareceram mais funcionários, incluindo um segurança, que lhe disse que não respeitava as regras. Jeanne revela que a amiga que a acompanhava, vestida com um top com o umbigo à mostra, não foi impedida de entrar.

"Não quero vestir o casaco porque me sinto derrotada, obrigada, tenho vergonha, dá-me a impressão que estão todos a olhar para o meu peito, não sou mais do que o meu peito, sou apenas uma mulher sexualizada, mas quero entrar no museu", diz a jovem, que acabou por vestir o casaco e entrar.

"Lá dentro, fotos de mulheres nuas, esculturas de mulheres nuas, pessoas de costas descobertas, com o umbigo à mostra, mas todas magras e sem peito. Pergunto-me se me teriam deixado entrar sem problemas com algumas das roupas que aquelas mulheres estão a usar", escreve Jeanne.

"Não sou o meu peito, não sou um corpo, a tua duplicidade de padrões não deve ser obstáculo no meu direito de acesso à cultura e ao conhecimento", atira a jovem.

A publicação rapidamente se tornou viral e o Museu de Orsay acabou por reagir a esta denúncia, sob a forma de um comunicado. "Tivemos conhecimento de um incidente com uma visitante quanto tentava entrar no Musée dOrsay. Lamentamos profundamente o sucedido e pedimos desculpas à pessoa envolvida, com a qual já entrámos em contacto", pode ler-se.

Nous avons pris connaissance d'un incident survenu avec une visiteuse lors de son accès au musée d'Orsay.



Nous le regrettons profondément et présentons toutes nos excuses à la personne concernée que nous contactons. pic.twitter.com/wLO6aJpiUN — Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) September 9, 2020

Jeanne entretanto já confirmou o contacto da instituição, que lhe terá dito que "este caso não é normal e não corresponde à política do museu".