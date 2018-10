Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudante mata 19 a tiro em escola da Crimeia

Aluno fez explodir bomba antes de disparar sobre colegas. Atirador suicidou-se e desconhecem-se os motivos do ataque.

Por Ricardo Ramos | 02:15

Um jovem, de 18 anos, matou esta quarta-feira pelo menos 19 pessoas num ataque a tiro e à bomba contra a escola técnica que frequentava na cidade de Kerch, na Crimeia. O atirador suicidou-se, desconhecendo-se, para já, os motivos da matança, que as autoridades estão a investigar como um homicídio em massa.



De acordo com as autoridades russas, o ataque foi levado a cabo por Vladislav Roslyakov, aluno do quarto ano do Instituto Politécnico de Kerch. O atacante começou por detonar um engenho explosivo na cantina, fazendo múltiplas vítimas, antes de disparar sobre os colegas com uma caçadeira. O tiroteio durou vários minutos e só parou quando o atirador se fechou na biblioteca da escola e desferiu um tiro na própria cabeça.



O tiroteio apanhou de surpresa as autoridades da região ucraniana ocupada pela Rússia desde 2014, que inicialmente classificaram o sucedido como uma "explosão de gás" e depois falaram num "ataque terrorista", até se aperceberam que se tratava de um ato tresloucado levado a cabo por um jovem estudante, cujos motivos estão ainda por apurar.

Além das 19 vítimas mortais, o ataque fez mais de 50 feridos, na sua maioria adolescentes entre os 15 e os 18 anos. Segundo a imprensa russa, o atacante tinha consigo grande quantidade de munições e várias bombas que não chegou a usar.