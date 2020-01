Estudante morto a tiro numa escola secundária no Texas

Um estudante foi morto a tiro na terça-feira numa escola secundária no Texas, no sul dos Estados Unidos, tendo o suspeito do crime fugido, indicaram as autoridades locais.

A morte do estudante foi confirmada por uma responsável da administração escolar de Houston. Grenita Latham não avançou pormenores, mas garantiu que as aulas não serão suspensas.

Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram equipas de emergência a tentar manobras de reanimação no local.