Estudante portuguesa morre durante Erasmus na Grécia

Pilsen.

Uma estudante portuguesa de 21 anos morreu depois de ter caído numa discoteca em Atenas, na Grécia.É já a terceira morte de estudantes portugueses no estrangeiro em apenas dois meses.Jovem estava em Erasmus no país. Estava em coma há um mês depois de ter caído de uma varanda no espaço noturno na qual estava com amigos. Sofreu lesões irreversíveis, tendo sido submetida a diversas cirurgias. Esteve internada nos cuidados intensivos no último mês.Jovem frequentava o curso de Línguas e Estudos Europeus da Universidade do Minho.a 14 de outubro deste ano numa varanda dos dormitórios da faculdade de desporto em Varsóvia, na Polónia. Quase um mês depois, Tomás Alcaravela, de 19 anos, perdeu a vida na República Checa . O estudante português de medicina foi encontrado morto na claraboia de um prédio emTomás foi visto pela última vez a sair da discoteca NoLimit para um apartamento na mesma rua, onde chegou pelas 05h00 de sábado. Mas, de manhã, já não se encontrava nesse local e desde então não foi mais visto.