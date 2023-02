Estudante preso nos escombros pede para que salvem o gato antes de o resgatarem

Quando a equipa de resgate encontrou o estudante universitário Kerem Cetin, debaixo dos escombros em Hatay, na Turquia, esta quarta-feira, a vítima do terramoto pediu-lhes que salvassem o seu gato, antes de o salvarem a ele.As imagens do resgate, partilhadas pela Reuters, contam já com mais de 600 mil visualizações.Milhares de pessoas perderam a vida nos sismos que abalaram a Turquia e a Síria, esta segunda-feira. À medida que os esforços de salvamento prosseguem nas zonas atingidas, circulam, nas redes sociais, imagens e vídeos que mostram a dimensão da tragédia. Entre as partilhas, surgem também imagens impressionantes dos salvamentos das equipas de resgate.