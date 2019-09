Estudantes acusados de servir crepes com sémen e urina aos professores

Sete meninos de 14 anos da escola Olentangy Hyatts, no Ohio, Estados Unidos, foram acusados no Tribunal Juvenil do Condado de Delaware, após uma investigação de três meses sobre terem servido crepes com sémen e urina aos seus professores durante uma competição de culinária.Quatro dos estudantes, que não foram identificados, estão a enfrentar acusações de delito de delinquência depois de concordarem em contar aos investigadores como elaboraram o plano do incidente que ocorreu a 16 de maio durante a competição de culinária.Os outros três adolescentes foram acusados de serem cúmplices por participarem no ato e não impedirem que tal acontecesse. Um dos três jovens está a enfrentar uma acusação de adulteração de evidências por apagar as fotografias dos crepes.Brad Koffel, advogado dos estudantes, disse ao jornal Columbus Dispatch que os rapazes são de "famílias muito boas" e "sofrerão mais em casa do que no sistema judicial"."Eles são crianças do oitavo ano. Psicologicamente, estão a sofrer um trauma devido às suas ações idiotas", acrescentou Koffel.O advogado admitiu que as ações dos estudantes causaram "danos psicológicos" aos professores que comeram os crepes contaminados, mas recusou-se a dizer se os adolescentes foram castigados pela escola e se continuam matriculados, informou a estação televisiva WBNS.O New York Post relatou que as autoridades distritais estavam descontentes com o caso: "Os nossos professores merecem respeito e bondade. Qualquer coisa menos do que isso é completamente inaceitável", disseram em comunicado. "Continuaremos a apoiar a aplicação da lei de todas as formas possíveis", concluíram.