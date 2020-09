Estudantes fazem ato conta violência policial em Angola em São Paulo

Um pequeno grupo de estudantes angolanos realizou um protesto este sábao na frente do Consulado de Angola, em São Paulo, a maior cidade do Brasil, contra a violência policial no seu país, agravada pela pandemia de covid-19.

Os participantes estavam vestidos de preto, levavam cartazes e apresentaram-se como jovens independentes que estudam no Brasil e não têm qualquer vínculo com o Governo angolano.

Aura Bianca Vasconcelos, 25 anos, uma das promotoras da ação, explicou que decidiu convocar amigos e ativistas para realizar a primeira manifestação de angolanos no Brasil depois de ver outros protestos que ocorreram em Angola e também em Portugal, contra violência policial durante a pandemia.