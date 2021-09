Estudantes norte-americanos fumaram mais canábis do que nunca em 2020

Nora D. Volkow, em comunicado.

John Schulenberg, crê que esta redução "deve refletir os efeitos da pandemia da Covid-19 em termos do tempo reduzido com os amigos da faculdade".





O consumo de canábis entre estudantes universitários nos Estados Unidos da América atingiu um máximo histórico em 2020.Segundo um estudo do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, 44% dos alunos morte-americanos afirmaram ter consumido a substância, um aumento de 6% relativamente a 2015.A subida justifica-se com os receios relacionados com a pandemia do coronavírus e ainda porque alguns estados legalizaram a marijuana para consumo recreativo para maiores de 21 anos."A pandemia da Covid-19 mudou drasticamente a forma como os mais jovens interagem com os outros e ofereceu-nos uma oportunidade para avaliar se a forma como usam drogas se alterou após estas mudanças", disse a diretora do InstitutoEm sentido oposto, os estudantes beberam menos álcool no ano passado (62%) do que em 2019 (56%).Um dos investigadores,