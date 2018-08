Estúdio de tatuagens com 134 anos e um rei como cliente em risco de fechar

O Tatoo Ole é o estúdio mais antigo ainda aberta ao público. Fica em Copenhaga, na Dinamarca.

Tatoo Ole, um antigo e muito conceituado estúdio de tatuagens em Copenhaga, corre o risco de fechar portas depois de estar aberto ao público há mais de 130 anos. Fundado em 1884 esta loja de tatuagens será possivelmente o estabelecimento mais antigo do mundo ainda em funcionamento.

De acordo com o Washington Post, depois de ter recebido marinheiros, prostitutas e até um rei, o estúdio corre agora risco de fechar, dado que o senhorio quer fechar portas ao estabelecimento para expandir a cozinha do restaurante ao lado.

A proprietária atual do estúdio quer recorrer da decisão em tribunal pois considera o estabelecimento um marco histórico que deve ser preservado na cidade. Neste momento decorre uma petição online, que já conta com mais de 10 mil assinaturas de tatuadores e amantes da arte, para que não se ponha fim ao mais antigo estúdio de tatuagens do mundo.

A loja é agora um local muito turístico. No local funcionou o estúdio Nyhavn17, que era muito concorrido. O rei Frederick IX da Dinamarca foi um dos mais prestigiados clientes do antigo estúdio.