Estudo alerta para níveis preocupantes de degradação dos rios em todo o mundo

Rios de todo o mundo apresentam "preocupantes níveis de degradação nos ecossistemas", segundo um estudo liderado pela investigadora da Universidade de Coimbra (UC) Maria João Feio, que foi divulgado esta quarta-feira.

Os resultados do estudo mostram "preocupantes níveis de degradação nos ecossistemas ribeirinhos, com menos de metade dos troços estudados em boa qualidade biológica (42 a 50%, dependendo do elemento biológico - peixe ou invertebrados) e cerca de 30% severamente degradados", referiu Maria João Feio.

De acordo com a cientista do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, "as piores condições foram encontradas em climas áridos e equatoriais".