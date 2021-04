Estudo aponta que placas causadoras de Alzheimer desempenham um papel protetor e não destrutivo

Algumas placas que se formam no cérebro, causadoras da doença de Alzheimer, podem desempenhar um papel protetor, benéfico, e não destrutivo, como se pensava, segundo um estudo divulgado esta quinta-feira pelo Instituto Salk, nos Estados Unidos.

A investigação, publicada na revista científica Nature Immunology, concluiu que as células imunitárias do cérebro formam algumas placas como defesa na doença de Alzheimer, sugerindo uma nova direção terapêutica, indicando que os tratamentos para destruir as placas do núcleo denso pode fazer mais mal do que bem, por eliminá-las poder causar mais danos.

"Mostramos que as placas de núcleo denso não se formam espontaneamente. Acreditamos que são construídas pela microglia como mecanismo de defesa, pelo que talvez seja preferível serem deixadas em paz", disse o professor no Laboratório de Neurobiologia Molecular de Salk, Greg Lemke, citado num comunicado divulgado pela instituição.