Estudo aponta que variante britânica da Covid-19 é 30% mais mortal que outras

A variante britânica do vírus da Covid-19, conhecido por B.1.1.7, está associada a uma taxa de mortalidade significativamente maior que outras estirpes. Os dados são de uma investigação realizada por epidemiologistas das Universidades de Exeter e Bristol, no Reino Unido, publicada na quarta-feira no British Medical Journal.Através da comparação das taxas de mortalidade entre as pessoas infetadas com as várias estirpes de coronavírus em todo o mundo, o grupo de pesquisadores detetaram que a variante inglesa provocou 227 mortes numa amostra de 54906 doentes, em comparação com 141 mortes entre o mesmo número de pessoas."A morte por Covid-19 continua a ser uma situação preocupante, mas a variante B.1.1.7 aumenta o risco. A sua capacidade de propagação rápida é uma ameaça séria", explicou o autor do estudo, Robert Challen.Outro pesquisador da Univesidade de Bristol, Leon Daonm, revelou que "o Sars-CoV-2 parece ser capaz de sofrer mutações rapidamente e há uma preocupação real de que outras variantes surjam com resistência às vacinas".A análise atendeu aos casos de infeção pelas várias estirpes presentes no país, ocorridos entre novembro de 2020 e janeiro de 2021.