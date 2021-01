Estudo avança que refrigerantes fazem com que coma mais. Saiba porquê

Um novo estudo, realizado junto de pessoas com idades entre os 18 e os 35 anos, revelou que quem bebe refrigerantes acabam maioritariamente por comer mais, dando força à teoria de que o consumo desse tipo de bebidas está ligado à obesidade devido ao açúcar que contêm.



As conclusões, publicadas no The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, referem os refrigerantes têm sacarose (açúcar de mesa) o que, em comparação com a glicose pode interferir face às hormonas responsáveis pela regulação do apetite.

Dessa forma, o estudo indica que beber bebidas açucaradas faz com que seja mais difícil que o organismo determine se já está satisfeiro, acabando por comer mais.