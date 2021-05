Estudo brasileiro diz que pandemia pode ser controlada com 75% da população vacinada contra a Covid-19

A pandemia de covid-19 pode ser controlada com 75% da população vacinada, segundo um estudo hoje divulgado e desenvolvido na cidade brasileira de Serrana, em São Paulo, através da imunização em massa com a vacina Coronavac.

O estudo, denominado "Projeto S" e divulgado pelo Instituto Butantan e pelo Governo de São Paulo, mostrou ainda que a imunização da população adulta do município de Serrana fez os casos sintomáticos de covid-19 diminuírem 80%, os internamentos 86% e as mortes 95%.

"O estudo indica que, com 75% da população-alvo imunizada com as duas doses da vacina Coronavac, a pandemia foi controlada em Serrana e isso pode reproduzir-se em todo o Brasil. Os resultados demonstram de forma categórica o que poderia estar a acontecer no Brasil inteiro, se não fosse o atraso na vacinação", afirmou o governador de São Paulo, João Doria.