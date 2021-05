Receber vacina da Pfizer após toma da primeira dose da AstraZeneca é seguro e eficaz, revela estudo

Presentación de los resultados preliminares del ensayo clínico CombivacS https://t.co/0QeFJBAMBo — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 18, 2021

Um estudo levado a cabo pela pela CombiVacs, do Instituto Carlos III, em Espanha, concluiu que é seguro e eficaz tomar a segunda dose da vacina da Pfizer após a toma da primeira dose da AstraZeneca.Os investigadores revelaram ainda que o nível de anticorpos criado entre os voluntários do estudo que foram vacinados com uma dose de cada vacina é sete vezes superior ao de quem apenas tenha tomado duas doses da vacina da AstraZeneca.Os ensaios clínicos começaram no final de abril e contaram com a participação de 646 pessoas com idades entre os 18 e 59 anos.88% das pessoas que receberam a segunda dose da Pfizer relataram dor no local da injeção, sendo este o efeito mais comum. Nenhum dos voluntários do estudo teve de ser hospitalizado.