Estudo confirma que existem mesmo pessoas imbecis

Investigação, na qual participou um cientista português, foi levada a cabo por uma Universidade norte-americana.

Cientistas da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, levaram a cabo um estudo que analisou os diferentes tipos de personalidades. Os investigadores chegaram à conclusão de que existem quatro tipos de pessoas: as reservadas, as extrovertidas, as medianas e os autocentrados.

"As pessoas acham que não existem descobertas importantes nas ciências sociais, mas não é verdade", considera Luís Amaral, um cientista português envolvido no projeto, citado pelo Washington Post.

Como resultado, os investigadores concluem que pessoas reservadas não são abertas ou extrovertidas, mas sim conscienciosas e agradáveis, sabendo também que os autocentrados correspondem a pessoas com muitos pontos em extroversão, mas marcas mais baixas em agradabilidade, consciência e abertura. O português afirma que em termos menos técnicos será possível chamar a este último tipo "os imbecis".

De acordo com o mesmo jornal norte-americano, neste grupo de imbecis os rapazes adolescentes surgem em maior número, sendo que a proporção vai diminuindo à medida que crescem.