Estudo da revista Nature desvenda locais onde há maior risco de apanhar Covid-19. Saiba quais são

Restaurantes, ginásios, cafés, hóteis e centros religiosos. Estes são os locais onde há maior risco de contágio pelo novo coronavírus, segundo um artigo publicado na revista Nature. O estudo norte-americano analisou 98 milhões de pessoas das principaís cidades dos EUA com mais casos e mortes por Covid-19 e cruzou-os com as infeções reportadas nessas regiões.Jure Leskovec, um dos envolvidos no estudo e professor da Universidade de Stanford nos EUA, explica que restaurantes, ginásios, cafés, hóteis e centros religiosos, são os locais onde resultam cerca de 80% das infeções. Leskovec aconselha a uma redução da capacidade dos estabelecimentos para 20% para travar a propagação da Covid-19.O estudo realizado pela Nature refere ainda que existe uma maior taxa de infeção entre pessoas de grupos sociais mais desfavorecidos.Estes são os locais de maior risco na cidade de Chicago, terceira com mais população nos Estados Unidos:1 - Restaurantes2 - Ginásios3 - Cafés e bares4 - Hóteis e móteis5 - Restaurantes de serviço limitado6 - Centros religiosos7 - Consultórios médicos8 - Mercados9 - Lojas de usados10 - Pet shopsDe referir que o estudo da Nature foi realizado quando o uso de máscaras ainda não era uniforme. Por isso, o modelo base na realização do artigo não tem em conta a utilização das máscaras de proteção.