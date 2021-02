Uma amostra gigante com 600 mil pessoas vacinadas com as duas doses da Pfizer-BioNTech revelou resultados de eficácia excelentes: menos 94% de casos de Covid sintomáticos e menos 92% de manifestações graves da doença. O estudo foi feito em Israel, onde o acordo com a Pfizer permitiu vacinar, desde meados de dezembro, 3,8 milhões de pessoas, das quais 2,4 milhões já receberam as duas doses.









“A eficácia da vacina ficou comprovada em todos os escalões etários, incluindo os mais de 70 anos”, acrescenta o comunicado da Clalit, uma das quatro seguradoras que repartem o setor da Saúde em Israel e são responsáveis pela vacinação. O anúncio teve por objetivo “sublinhar que a vacina é muito eficaz e previne a morbidade grave”. Israel tem 9,3 milhões de habitantes, sendo cerca de 20% árabes, e a imunidade comunitária implica que ninguém seja esquecido. A meta é que toda a população com mais de 16 anos receba as duas doses da Pfizer até ao fim de março.