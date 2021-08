Estudo estima em pelo menos 859 milhões de euros custos da guerra em Cabo Delgado

Um estudo do Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana, estima que o custo da guerra contra o terrorismo em Cabo Delgado, entre 2017 e 2020, ascenda aos 64 mil milhões de meticais (859 milhões de euros).

"O CIP estimou, a partir de dados disponíveis na Conta Geral do Estado, que a guerra de Cabo Delgado custou pelo menos 64 mil milhões de meticais", disse Leila Faustino, pesquisadora do CIP, durante um seminário virtual realizado hoje sobre "Transparência e Prestação de Contas dos Gastos Militares com o Conflito de Cabo Delgado".

Segundo a organização não-governamental (ONG), do valor, cerca de 19 mil milhões de meticais (255 milhões de euros) foram aplicados no setor da Defesa, 35 mil milhões de meticais (470 milhões de euros) no setor da Segurança e Ordem Públicas e quase 10 mil milhões de meticais (134 milhões de euros) na contratação de empresas militares privadas.