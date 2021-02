O isolamento dos infetados com o vírus da Covid-19 vai ter de aumentar devido à perigosidade das novas variantes surgidas no Reino Unido, África do Sul e Brasil. O alerta resulta de um estudo feito em jogadores da NBA (Liga Profissional de Basquetebol dos EUA) por cientistas da Escola de Saúde Pública, da Universidade de Harvard, e divulgado esta semana pela revista ‘Forbes’.









O ministro da Saúde francês foi dos primeiros a reagir, anunciando que a, partir de amanhã, todos os contagiados devem ficar em quarentena pelo menos dez dias.

O perigo das novas estirpes do SARS-CoV-2 já era conhecido por investigações como a da Escola de Medicina Tropical de Londres que atribuiu à variante britânica B.1.1.7 mais 50% de contagiosidade, em princípio por causa da carga viral elevada.





A novidade do estudo liderado por Yonatan Grad, professor do departamento de Imunologia e Doenças Infeciosas, na Universidade de Harvard, aponta outro fator: o prolongamento da capacidade de contágio dos vírus da variante britânica. A diferença é evidente quando se registam médias de 5,3 dias na fase de proliferação, 8 dias na manifestação de sintomas e 13,3 dias na duração da infeção para o vírus B.1.1.7 e se comparam, respetivamente, com 2 dias, 6,2 e 8,2 no SARS-CoV-2 original.





Esta observação decorre do estudo feito na época compacta da NBA 2020 que, por motivos sanitários, contou com todos os jogos na DisneyWorld de Orlando, na Florida, entre o fim de julho e início do mês de outubro. Foram analisados os testes PCR feitos diariamente por 65 basquetebolistas infetados, dos quais sete apresentavam já a chamada variante britânica.