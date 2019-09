Estudo garante que as crianças herdam a inteligência da mãe

Em todos os lares, a "discussão" mantém-se. Pais e mães de toda a parte discutem entre si de quem é que os filhos herdaram as boas características: um "clássico".Mas agora, um estudo publicado no site Psichology Post veio pôr um ponto final neste conflito, pelo menos num dos pontos fulcrais. A investigação demonstra que as crianças herdam a inteligência da parte da mãe e não do pai.A ciência já provou que a inteligência tem uma componente hereditária, mas até então pensávamos que grande parte dela dependia tanto do pai quanto da mãe. No entanto, vários estudos revelaram que as crianças têm maior probabilidade de herdar a inteligência da mãe, porque os genes da inteligência estão localizados no cromossoma X. As mulheres possuem dois destes cromossomas (XX), ao contrário dos homens que têm apenas um (XY).Ao longo dos anos, foram vários os estudos que apontavam esta opção como a mais provável. A Unidade de Ciências Sociais e de Saúde Pública do Conselho de Pesquisa Médica de Glasgow já tinha revelado evidências que mostravam que o QI das crianças tende a ser semelhante ao das mães.Mas, de acordo com tantos outros relatórios cientifícos, a genética não é a única responsável por isto. A mãe desempenha um papel importante no desenvolvimento intelectual das crianças, por meio do contato físico e emocional.Investigadores da Universidade de Minnesota descobriram que as crianças que desenvolveram um vínculo forte com as mães desenvolvem uma capacidade de brincar com jogos mais complexos a partir dos dois anos de idade e mostram menos frustração ao resolver problemas.