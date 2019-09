Estudo garante que banho quente e relaxante queima tantas calorias como uma caminhada

Investigadores ingleses descobriram a fórmula milagrosa para aqueles que não trocam o descanso pelo ginásio. De acordo com uma pesquisa feita pela Universidade de Loughborough, tomar banho de imersão com a água bem quente, durante uma hora, queima a mesma quantidade de calorias que uma caminhada de meia hora.O estudo foi realizado com a ajuda de 14 voluntários divididos em dois grupos. Sendo que metade pedalou durante uma hora e a outra ficou o mesmo período de tempo a descansar numa banheira com água a 40 graus.Na realidade, andar de bicicleta queimou mais calorias, mas o banho quente acabou por ter o mesmo resultado de perda de calorias que uma caminhada de meia hora.Os investigadores que explicam os resultados se devem ao aquecimento passivo e relaxante que a experiência oferece, em grande parte devido à água quente que traz grande benefícios para a saúde.Steve Faulkner, um dos cientistas que integrou a pesquisa, acrescenta, ao site The Conversation, que o estudo permitiu-lhes desenvolver algumas matérias sobre os benefícios do 'banho ralaxante' principalmente relacionadas com o combate a doenças inflamatórias.