Estudo identifica qual o pior signo com quem viver durante confinamento. Saiba se é o seu

Um estudo levado a cabo pelo site Psychic Sofa concluiu qual a pior pessoa com quem viver de acordo com o signo.Segundo este site especializado em astrologia do Reino Unido, o signo aquário é o mais difícil de conviver durante o confinamento devido à sua natureza "argumentativa".Quem nasceu entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro é mais complicado de viver especialmente nesta fase em que passamos mais tempo em casa."Os aquarianos são considerados o signo do Zodíaco mais difícil de se conviver, pois são os que menos desistem durante uma discussão devido à sua natureza teimosa", afirma o estudo."A recusa em recuar e ver o ponto de vista dos parceiros, ou compreender os seus sentimentos, tem sido a causa de casais se separarem enquanto estavam isolados", conclui.