Estudo indica que 15% da população brasileira tem anticorpos contra a Covid-19

Um estudo de seroprevalência, divulgado na quarta-feira, indicou que 15% da população do Brasil, um dos países mais afetados pela pandemia, tem anticorpos contra o novo coronavírus.

O estudo, que analisa a presença de anticorpos do novo coronavírus na população, realizou-se entre 25 de janeiro e 24 de abril, quando a campanha de vacinação contra a covid-19 já tinha arrancado no país, mas a maioria das pessoas testadas ainda não tinha sido vacinada, de acordo com um comunicado.

"Menos de 1% das pessoas testadas afirmou ter recebido vacinas e praticamente nenhuma havia recebido as duas doses", disse o professor Marcelo Burattini, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que realizou o estudo, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).