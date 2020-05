Estudo indica que coronavírus pode permanecer em sémen de homens recuperados

Um grupo de cientistas chineses decidiu analisar amostras de sémen de 38 pacientes - 15 deles internados no hospital e 23 pessoas recuperadas da Covid-19.







Com estas conclusões, os cientistas descobriram que o vírus pode persistir por muito mais tempo nos testículos e propagar-se através do sexo.



JAMA Network Open, o investigador Shixi Zhang, do Hospital Municipal Shangqiu, afirmou que "a sobrevivência da SARS-CoV-2 no sémen de um paciente em recuperação mantém a probabilidade de infetar outras pessoas".No caso de se confirmar que o coronavírus é transmitido através do sexo, os homens em recuperação serão aconselhados a absterem-se de relações sexuais ou a recorrer à utilização de preservativos a fim de impedir a transmissão do vírus.

Allan Pacey, professor de Andrologia da Universidade de Sheffield, admite que a experiência possa abrir conclusões sobre a possível propagação do vírus através do contacto sexual. No entanto, este resultado não é uma novidade no que toca a doenças contagiosas. "O mesmo resultado já ficou demonstrado com muitos outros vírus, como o Ébola e o Zika", afirmou o docente.



Os cientistas admitiram que o estudo levanta "questões importantes". O professor Richard Sharpe, da Universidade de Edimburgo e membro da Sociedade de Endocrinologia, relembrou que a amostra foi recolhida de uma minoria de homens infetados com coronavírus, num hospital, ou seja, na fase ativa da infeção, mas também em homens recuperados.



"A descoberta levanta a possibilidade de que a Covid-19 também possa ser transmitida através do sémen e, portanto, via contato sexual, inclusive durante a fase de recuperação", referiu Sharpe.



A prioridade passa por perceber quanto por quanto tempo é que o vírus persiste no sémen, a fim de evitar a maior propagação da doença.