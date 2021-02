Estudo israelita mostra alta eficácia da primeira dose da vacina Pfizer contra a Covid-19

Um estudo do hospital israelita Sheba, divulgado esta sexta-feira e publicado na revista científica The Lancet, mostrou que a primeira dose da vacina produzida pela Pfizer reduziu as infeções por coronavírus em 75%, duas semanas depois de ser administrada.

O estudo é o primeiro em Israel, e um dos primeiros no mundo, sobre a eficácia da primeira dose da vacina da Pfizer, que foi medida a partir de uma amostra de pouco mais de sete mil trabalhadores do centro médico onde foi feita.

Os resultados mostraram baixa eficácia da primeira dose nas primeiras duas semanas após sua administração, mas alta eficácia após os primeiros 14 dias.