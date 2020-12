Estudo mostra que afinal os cães não percebem o que dizemos

Os cães até podem ser os melhores amigos do homem, mas a verdade é que não conseguem perceber quase nada do que dizemos.As conclusões são de um estudo da Universidade Eötvös Loránd, na Hungria, que revelam que apesar dos cães terem uma capacidade auditiva semelhante aos humanos, não conseguem identificar cada sílaba que ouvem. Ainda assim, os responsáveis por este estudo concluíram que estes animais são sensíveis às comunicações das pessoas e são capazes de reconhecer instruções que lhe são familiares.Com recurso a elétrodos, a equipa de investigação conseguiu perceber que os animais não só ouvem a linguagem dos humanos como conseguem distinguir instruções a que estão habituados de indicações sem sentido.Para exemplificar, a equipa usou expressões semelhantes como "sit" (sentar, em inglês) e "sut", e logo de seguida algumas palavras sem sentido, como "bep", o que permitiu concluir que os animais conseguiam distiguir de forma rápida e clara as diferenças entre a palavra de instrução que conhecem - "sit" - e as sem sentido."A atividade cerebral é diferente quando eles ouvem as instruções, que eles conhecem, e as palavras sem sentido muito diferentes, o que significa que os cães reconhecem essas expressões", disse uma das autoras do estudo, Lilla Magyari, à CNN. Contudo, "eles realmente não prestam atenção a todos os sons da fala", acrescentou.No que toca a palavras com um som semelhante, os cães já não conseguem detetar as diferenças, pelo que indicações como "sit" e "sut" desencadeiam reações muito semelhantes."Eles podem simplesmente não perceber que todos os detalhes são realmente importantes na fala humana", disse Magyari, responsável pelo estudo agora publicado na revista científica Royal Society Open Science."Isto realmente mostra que os cães podem distinguir as palavras que conhecem das palavras sem sentido", disse Magyari, observando que os cães do estudo - que não foram previamente treinados - registaram atividade cerebral mesmo quando ouviram instruções proferidas por uma voz desconhecida.