Estudo prevê 100 mil mortos por Covid-19 no Brasil só em abril. Especialistas brasileiros temem número ainda pior

A Covid-19, que está totalmente fora de controlo no Brasil, poderá matar pelo menos 100 mil pessoas naquele país só neste mês de abril. A estimativa foi feita pelo Instituto de Métricas e Avaliação na Saúde da Universidade de Washington, nos EUA.A prestigiada instituição da capital americana realizou um estudo sobre a propagação do coronavírus no Brasil, tendo em conta a mobilidade de pessoas vacinadas e não vacinadas, o ritmo de propagação de variantes brasileira, inglesa e sul-africanas já identificadas no Brasil, o sucesso e fracasso de medidas de isolamento e o uso correcto de máscaras pela população. Como resultado dessas análises, a Universidade de Washington estimou que até ao próximo dia 30 a Covid-19 mate pelo menos 95.794 pessoas, passando o total de vidas perdidas desde o início da pandemia, em fevereiro do ano passado, para mais de 421 mil até final deste mês.