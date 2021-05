Estudo revela o que acontece se tomar uma dose da vacina da AstraZeneca e outra da Pfizer

As informações preliminares foram publicadas na Lancet.



Um em dez voluntários que tomaram duas doses da AstraZeneca reportaram febre, mas caso tenham recebido uma dose de AstraZeneca e outra da Pfizer a proporção subiu cerca de 34%.



"As mesmas diferenças aplicam-se para outros sintomas tais como calafrios, fadiga, dores de cabeça e musculares", disse o professor Snape, investigador-chefe do estudo.