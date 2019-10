Estudo revela que adiar o despertador deixa as pessoas mais cansadas

Um estudo britânico da Quaker Oats revela que em cerca de dois mil adultos, um em cada dez adia o despertador, mais do que duas vezes, para ficar mais tempo na cama. No entanto, ao que a pesquisa indica, dormir mais cinco minutos não quer dizer que descansemos mais, antes pelo contrário deixa-nos mais cansados durante o dia.Segundo um professor da Universidade de Nottingham Trent, a rotina matinal de um adulto/a, no Reino Unido, está a afetar o decorrer do dia e, principalmente o dia seguinte.O investigador considera que, "adiar por vários minutos o despertador não é uma solução e os poucos minutos que despendemos para tomar o pequeno almoço refletem-se no final do dia".Como tal, o estudo aconselha que para combater o cansaço para um longo dia de trabalho que se avizinha, deve acordar automaticamente após tocar o despertador, tomar o pequeno almoço e sair de casa o mais rápido possível, para ganhar a energia necessária.A pesquisa acrescenta ainda que, de acordo com a amostra, a segunda-feira é dia da semana mais difícil para sair da cama.