Estudo revela que Amazónia libertou mais carbono do que o que absorveu nos últimos dez anos

A floresta amazónica brasileira, vítima das alterações climáticas e das atividades humanas, libertou mais carbono do que aquele que absorveu nos últimos dez anos, uma mudança importante e sem precedentes, de acordo com um estudo publicado esta semana.

Sem florestas, um dos "pulmões" do planeta, que absorve entre 25 e 30% dos gases com efeito de estufa emitidos pelo homem, as alterações climáticas seriam muito piores.

Mas há vários anos que os cientistas se preocupam com o facto de as florestas tropicais estarem a ficar sem vapor e receiam que sejam cada vez menos capazes de desempenhar o seu papel de sumidouros de carbono. A preocupação é particularmente aguda na floresta tropical amazónica, que representa metade das florestas tropicais do mundo.