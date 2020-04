Estudo revela que coronavírus irá causar perda de 195 milhões de empregos

A crise do coronavírus vai reduzir as horas de trabalho em 6.7% nos meses de abril e junho em todo o Mundo, o que é equivalente à perda de 195 milhões de empregos, revela um estudo da Organização Internacional do Trabalho divulgado esta terça-feira.A pandemia, que se espalhou globalmente e obrigou ao isolamento social em vários países, afeta agora 2.7 biliões de trabalhadores, o que representa 81% dos trabalhadores no mundo.Negócios de todos os setores enfrentam neste momento "perdas catastróficas" que ameaçam as receitas de empresas e deixam os funcionários vulneráveis a perdas de salário e lay-offs, alerta a OIT.