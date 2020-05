Estudo revela que coronavírus pode atacar a placenta durante a gravidez

Um estudo feito em 16 mulheres grávidas infetadas com coronavírus comprovou que a Covid-19 provoca lesões na placenta.Os exames mostraram que havia evidências de fluxo sanguíneo insuficiente da mãe para o feto e coágulos sanguíneos na placenta, segundo avança a CNN."Estas descobertas preocupam-me", revela a obstetra Emily Miller, co-autora do estudo publicado esta sexta-feira no American Journal of Clinical Pathology.Este é, até ao momento, o maior estudo feito em mulheres grávidas com coronavírus.