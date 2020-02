Estudo revela que dormir com mais de 10 parceiros aumenta hipótese de ter cancro

Um estudo citado pelo Mirror revela que as pessoas que fazem sexo com mais de 10 parceiros ao longo da vida têm maior probabilidade de sofrer de cancro.Os especialistas do Reino Unido, Áustria, Turquia, Canadá e Itália descobriram que as mulheres são ainda mais propensas a sofrer deste tipo de patologia.Foram analisadas mais de 5 mil pessoas, de ambos os sexos, e questionadas sobre o número de parceiros durante um determinado tempo.Aqueles que tinham mais parceiros sexuais eram mais jovens, mais propensos a fumar, a beber e a fazer exercício físico.22% dos homens e cerca de 8% das mulheres revelaram ter tido 10 ou mais parceiros sexuais.O estudo publicado no BMJ Sexual & Reproductive Health revelou ainda que as mulheres que tiveram cinco a nove parceiros sexuais tinham mais 64% de hipóteses de ter cancro do que aquelas que disseram ter 0 ou 1.