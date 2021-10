Estudo revela que é seguro administrar a vacina da Covid e a vacina contra a gripe ao mesmo tempo

É seguro receber a vacina contra a Covid-19 e contra a gripe ao mesmo tempo, revelou um estudo liderado pela Universidade de Bristol, no Reino Unido. A resposta imunológica produzida pelas duas inoculações não fica comprometida.

A Grã-Bretanha e outros países do hemisfério norte estão a preparar-se para um possível aumento nos casos da gripe que a época fria comumente traz, à medida que as restrições da pandemia do novo coronavírus são atenuadas e as medidas de distanciamento social relaxadas.

As vacinas de reforço da Covid-19 estão a ser administradas em pessoas idosas e vulneráveis e em profissionais de saúde na Grã-Bretanha. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson também prometeu este ano o maior programa de vacinação contra a gripe de sempre.

O estudo, liderado pela Universidade de Bristol, descobriu que os efeitos colaterais foram leves a moderados, em testes com três vacinas contra a gripe e com as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca contra a Covid-19. "Este resultado é verdadeiramente positivo, já que pode significar menos consultas para aqueles que precisam das duas vacinas", disse o investigador principal do estudo, Rajeka Lazarus.

"Os resultados deste estudo foram apresentados ao Comité Conjunto da Vacinação e Imunização (JCVI), para consideração, e vão ajudar a formular políticas no planeamento futuro dos programas de vacinação."

As vacinas foram aplicadas no mesmo dia, em braços opostos. Um grupo recebeu uma vacina Covid e uma vacina contra a gripe numa primeira consulta, com um placebo administrado na segunda. Outro grupo recebeu uma inoculação contra a Covid e um placebo, administrados no mesmo dia, seguidos por uma vacina contra a gripe no segundo dia.